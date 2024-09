Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le reazioni della destra alla richiesta di condanna per il leader della Lega Matteo Salvini nel processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms e la risposta dell’Associazione Nazionale Magistrati, e il presunto tentativo di attentato a Donald Trump su un campo da golf a West Palm Beach, dove un uomo con un fucile è stato fermato dai servizi segreti poco prima che arrivasse sul percorso l’ex presidente. Il Sole 24 Ore si occupa dei dati sulla criminalità in Italia, mentre il Fatto segue le divisioni nel Movimento 5 Stelle in vista dell’assemblea costituente del partito.