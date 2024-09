Praticamente tutti i quotidiani hanno in apertura la richiesta della procura di Palermo di condanna a 6 anni di carcere per Matteo Salvini per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco della Open Arms a Lampedusa, e molti anche le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sua difesa. Il Corriere della Sera ha in apertura anche lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di sabato pomeriggio. Gli sportivi si concentrano sulla vittoria di ieri sera del Milan per 4 a 0 contro il Venezia, e sul pareggio tra Empoli e Juve.