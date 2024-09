Weekly Beasts

Un paio degli animali fotografati questa settimana si trovavano al Toronto International Film Festival: un alano di nome Bing alla proiezione del film di cui è protagonista, The Friend, sdraiato sul red carpet, e un lama al guinzaglio alla prima di Saturday Night. Poi ci sono due mucche che fissano una cicogna, un cucciolo di ippopotamo pigmeo, due capibara e altrettanti cervi dalla coda bianca. Per finire con capre alpine, uccelli in volo e altri in acqua.