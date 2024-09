Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia di apertura è l’accordo per il patteggiamento fra l’ex presidente della regione Liguria Giovanni Toti e la procura di Genova nel processo per corruzione e finanziamento illecito; l’accordo prevede due anni e un mese di carcere e il pagamento di una multa di 84mila euro, e dovrà essere approvato dal giudice dell’udienza preliminare. Qualche giornale apre invece sull’annullamento della sentenza di primo grado sul disastro ambientale all’ex ILVA di Taranto, il Manifesto titola sull’incontro fra il primo ministro britannico Starmer e il presidente degli Stati Uniti Biden sulle armi all’Ucraina, e Libero intervista Matteo Salvini sul processo in cui è imputato di sequestro di persona per la vicenda della nave della ong Open Arms.