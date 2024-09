L’Italia del tennis si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Davis

La Nazionale italiana maschile di tennis si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Davis, la principale competizione di tennis a squadre per nazionali. L’Italia quindi fra il 19 e il 24 novembre giocherà la Final Eight a Malaga. L’Italia aveva vinto la Coppa Davis l’anno scorso, la seconda della sua storia, dopo quella del 1976.

Si è qualificata con un turno di anticipo grazie alla vittoria del Brasile contro il Belgio sabato sera, che ha garantito alla squadra guidata da Filippo Volandri almeno la certezza del secondo posto in classifica nel girone. Domenica alle 15 giocherà contro i Paesi Bassi: se dovesse vincere sarà prima nel girone, cosa che le permetterà di affrontare ai quarti la seconda classificata di un altro girone (e quindi un avversario in teoria più abbordabile). Finora l’Italia ha battuto Belgio e Brasile, in entrambi i casi per 2-1 (ha vinto cioè due delle tre partite in programma, due di singolare e una di doppio). In questa prima fase hanno giocato per l’Italia nel singolare Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli e nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori: dai quarti di finale dovrebbe far parte della squadra anche Jannick Sinner, numero uno al mondo della classifica mondiale.