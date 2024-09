Sei membri dell’UNRWA sono stati uccisi in due attacchi israeliani nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

L’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi, ha detto che mercoledì sei suoi dipendenti sono stati uccisi da due attacchi israeliani compiuti vicino al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Gli attacchi hanno colpito una scuola gestita dall’agenzia in cui erano ospitati civili palestinesi sfollati: «È il maggior numero di persone uccise tra i membri del nostro personale in un singolo attacco», ha detto l’agenzia, specificando che tra i morti c’è anche la persona che era a capo della gestione della scuola. Nell’attacco sono stati uccisi anche otto civili palestinesi.

È la quinta volta da quando è iniziata la guerra di Israele nella Striscia di Gaza che l’esercito israeliano bombarda una scuola usata come rifugio per i palestinesi e gestita dall’UNRWA. Nel pomeriggio di mercoledì l’esercito israeliano aveva detto di aver compiuto un attacco di precisione per colpire «terroristi che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas» nei pressi della scuola.

