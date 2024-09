Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle elezioni presidenziali americane, con il dibattito televisivo fra la candidata democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump e l’annuncio della cantante Taylor Swift che voterà per Harris, altri titolano sulla misura che il ministro dell’Economia Giorgetti vorrebbe inserire nella prossima legge di bilancio per ridurre le tasse a chi ha figli a carico. Qualche giornale si occupa ancora della vicenda che riguarda l’ex ministro della Cultura Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, con la mancata partecipazione di Boccia a una trasmissione televisiva martedì sera, il Sole 24 Ore titola sull’acquisto da parte di Unicredit di una quota della banca tedesca Commerzbank, e Avvenire apre sulla discussione fra i partiti sulle norme sulla cittadinanza.