In Francia l’uomo accusato di aver fatto violentare la moglie da decine di uomini dovrà presentarsi in tribunale nonostante i problemi di salute

Domenique Pelicot, l’uomo accusato di aver sedato e fatto violentare la sua ex moglie da decine di uomini per anni, dovrà presentarsi oggi presso il tribunale di Vaucluse, nel sud della Francia, per essere ascoltato. L’interrogatorio sarebbe dovuto avvenire ieri, ma era stato rimandato perché l’avvocata di Pelicot, Béatrice Zavarro, aveva richiesto che l’imputato fosse portato in ospedale per accertamenti.

Da giorni Pelicot, che ha 71 anni, diceva di avere forti dolori intestinali e al tratto urinario. Tuttavia, dopo aver accordato il ricovero e visti i risultati del controllo, il presidente del tribunale Roger Arata aveva fatto sapere che le sue condizioni di salute non gli avrebbero impedito di presenziare in tribunale.

Dal momento che il suo interrogatorio era stato posticipato, l’imputato dovrà essere ascoltato durante i ritagli di tempo tra le altre testimonianze previste per oggi. Pelicot si è dichiarato colpevole delle accuse e, secondo le dichiarazioni di Zavarro, testimoniare per lui sarebbe «essenziale» per dare delle spiegazioni alla sua ex moglie Gisèle e ai suoi figli. Il processo a Pelicot e agli altri 51 uomini accusati degli stupri è iniziato il 2 settembre scorso e dovrebbe durare fino al 20 dicembre.

