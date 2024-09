In Vietnam almeno 127 persone sono morte a causa del tifone Yagi

Martedì il governo del Vietnam ha detto che almeno 127 persone sono morte in seguito al passaggio del tifone Yagi sul nord del paese. Altre 54 sarebbero ancora disperse, e ci sarebbero centinaia di feriti a causa delle frane, delle inondazioni e della distruzione di edifici provocate dal tifone, che continuano dallo scorso sabato.

Yagi è la tempesta più potente a colpire il Vietnam negli ultimi trent’anni, e prima di arrivare nel paese ha provocato la morte di 24 persone nel sud della Cina e nelle Filippine. Durante il fine settimana sono state evacuate 50mila persone da varie città costiere del Vietnam e le scuole sono state chiuse in 12 province, fra cui quella della capitale Hanoi. Quattro aeroporti nel nord del paese, incluso quello di Hanoi, sono rimasti chiusi per tutta la giornata di sabato e 1,5 milioni di persone sono rimasti senza elettricità. Nelle prime ore di martedì migliaia di persone sono salite sui tetti delle proprie case per sfuggire all’acqua dopo che vaste aree delle province di Thai Nguyen e Yen Bai sono state inondate.