Tre persone sono state trovate morte in una casa di campagna alla periferia di Perugia

Martedì una famiglia di tre persone è stata trovata morta in una casa di campagna a Fratticiola Selvatica, una frazione del comune di Perugia. I corpi appartenevano a un uomo di 69 anni, una donna di 66 e alla loro figlia di 39. Si trovavano all’esterno della casa, nel cortile, e secondo le primissime informazioni presentavano ferite da arma da fuoco.

PerugiaToday ha scritto che vicino all’uomo è stato ritrovato un fucile, ma non è ancora possibile dire con certezza che si tratti dell’arma del delitto. Per il momento non si conosce la dinamica che ha portato alla loro morte: secondo i giornali gli investigatori ipotizzano che l’omicida possa essere una delle tre persone morte, che avrebbe ucciso le altre e poi si sarebbe ucciso o uccisa a sua volta. Al momento non sono disponibili altre informazioni confermate ufficialmente.