L’intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato condannato in appello per uno stupro avvenuto nel 2008

Il noto intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato condannato in appello a tre anni di carcere per uno stupro compiuto nel 2008 in una stanza d’hotel a Ginevra, in Svizzera. Un anno fa per lo stesso caso Ramadan era stato assolto in primo grado.

Ramadan ha 62 anni, fra le altre cose è stato professore di Scienze islamiche contemporanee all’Università di Oxford nonché opinionista molto presente sui giornali europei (benché spesso criticato per le sue idee sull’Islam politico, e accusato di indulgenza e ambiguità con l’islamismo radicale). Negli ultimi anni ha avuto vari problemi giudiziari legati ad accuse di violenze sessuali: a giugno Ramadan è stato incriminato in Francia con l’accusa di avere stuprato tre donne fra il 2009 e il 2016. Ramadan ha sempre negato tutte le accuse.