Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura al rapporto sulla competitività dei paesi dell’Unione Europea presentato ieri dall’ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea Mario Draghi, uno studio che propone riforme e investimenti per un valore di 800 miliardi l’anno per consentire all’Unione Europea di recuperare terreno rispetto alle economie di paesi come la Cina e gli Stati Uniti. Il Messaggero si occupa invece delle trattative fra i partiti della maggioranza sui contenuti della prossima legge di bilancio, mentre Libero critica le proposte politiche dell’europarlamentare Salis.