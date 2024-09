Jannik Sinner è stato definitivamente prosciolto dalle accuse di doping

Martedì il Tribunale arbitrale internazionale dello Sport ha confermato che l’Agenzia internazionale antidoping (WADA) non ha fatto ricorso contro la sentenza che martedì 20 agosto aveva stabilito l’innocenza del tennista italiano Jannik Sinner in un procedimento per doping. Il procedimento era stato avviato dopo che lo scorso marzo il tennista era risultato positivo a due controlli antidoping. Questo vuol dire che Sinner, che da qualche mese è il numero 1 della classifica mondiale maschile del tennis, è stato definitivamente prosciolto dalle accuse.

Sinner era inizialmente risultato positivo al clostebol, uno steroide anabolizzante che aumenta le prestazioni sportive e che è proibito dalla WADA. I livelli di clostebol registrati erano stati però bassissimi: durante un primo controllo era stata rilevata una concentrazione nelle urine di 86 picogrammi per millilitro, e nel secondo di 76 picogrammi per millilitro, cioè una concentrazione inferiore a 0,1 milionesimi di grammo per litro. Secondo la versione fornita dalla difesa di Sinner, il tennista sarebbe entrato in contatto con il clostebol per via di un medicinale spray utilizzato dal suo fisioterapista per curare un taglio che si era procurato a una mano dopo un torneo. Il tribunale l’aveva assolto dicendo che non aveva «alcuna colpa o negligenza» nell’assunzione, una formula di assoluzione piena che gli ha permesso di evitare del tutto squalifiche.