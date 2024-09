In una giornata senza grandi notizie, su tutte le prime pagine molto spazio è dedicato alla vittoria nel torneo di singolare maschile di tennis degli US Open di Jannik Sinner, che ha battuto in tre set l’americano Taylor Fritz. Le altre notizie in apertura sono le ipotesi sui contenuti della manovra economica, il comizio della segretaria del Partito Democratico Schlein in chiusura della Festa dell’Unità a Reggio Emilia, gli interventi di vari esponenti politici al convegno di Cernobbio, il tentativo del governo italiano di rivedere le norme europee sul green deal per tutelare il mercato delle automobili, le discussioni all’interno del Movimento 5 Stelle, e ancora le dimissioni da ministro della Cultura di Sangiuliano per la vicenda che riguarda Maria Rosaria Boccia.