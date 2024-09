La maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata principalmente a due notizie: la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sta cercando consenso per poter utilizzare le armi dell’Occidente in Russia, e la conclusione dell’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, con l’assegnazione del Leone d’oro a The room next door del regista spagnolo Pedro Almodóvar. Trovano spazio anche gli strascichi del caso Sangiuliano e della recente intervista di Maria Rosaria Boccia, le medaglie italiane alle Paralimpiadi di Parigi e l’attesa per la finale maschile degli US Open, in cui il tennista italiano numero 1 del mondo Jannik Sinner affronterà lo statunitense Taylor Fritz.