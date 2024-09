Weekly Beasts

Un fattorino di GrabFood, un’azienda di consegne a domicilio diffusa nel sudest asiatico, ha avuto un momento di successo su TikTok per la sua particolare accompagnatrice: un’anatra di nome Kwak Kwak che lo segue zigzagando nei centri commerciali, nei ristoranti e sulle scale mobili mentre lui, un ragazzo di nome Christian Navarro Lacson, consegna gli ordini ai clienti. Uno dei numerosi video pubblicati su TikTok che li mostra al lavoro ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni. In questa gallery li vediamo insieme in un momento di pausa, poi ci sono una folaga, un vombato, un airone verde e un bue con in groppa un uomo, in una tradizionale corsa baverese.