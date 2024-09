Le dimissioni del ministro della Cultura Sangiuliano, arrivate dopo giorni in cui la vicenda della nomina a consulente del ministero di Maria Rosaria Boccia e dei rapporti fra lei e il ministro ha occupato grande spazio sui giornali e nella discussione pubblica, e la sua sostituzione con Alessandro Giuli sono la notizia principale su tutte le prime pagine di oggi. Fa una scelta diversa Avvenire, che si occupa delle aggressioni agli operatori della sanità pubblica, mentre i giornali sportivi celebrano le vittorie di Sinner, che battendo Draper si è qualificato per la finale del singolare maschile di tennis agli US Open, e dell’Italia di calcio maschile contro la Francia nella Nations League.