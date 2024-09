Matteo Parenzan ha vinto la medaglia d’oro nel tennistavolo classe 6 alle Paralimpiadi di Parigi

Il pongista italiano Matteo Parenzan ha vinto la medaglia d’oro nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi, nella classe 6 che comprende atleti che gareggiano in piedi e con mobilità e capacità di imprimere forza un po’ ridotte. In finale Parenzan ha battuto il thailandese Rungroj Thainiyom in modo molto netto, per 3 set a 0, lo stesso punteggio con cui aveva vinto anche agli ottavi di finale, ai quarti di finale e in semifinale. È la sua prima medaglia d’oro paralimpica, ma in anni recenti aveva già vinto gli Europei (2023) e i Mondiali (2022).

Parenzan ha 21 anni e queste sono le sue seconde Paralimpiadi: partecipò molto giovane anche a quelle di Tokyo, nel 2021, dove fu il più giovane di tutta la spedizione italiana e fu poi scelto come portabandiera alla cerimonia di chiusura. Parenzan ha dalla nascita una miopatia nemalinica, una malattia neuromuscolare congenita che causa una ridotta tonicità muscolare e in generale debolezza nei muscoli.