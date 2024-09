È sempre la vicenda che riguarda il ministro della Cultura Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia a occupare l’apertura dei giornali di oggi, che riportano le dichiarazioni rilasciate da Boccia in un’intervista alla Stampa sul fatto che Sangiuliano sarebbe ricattato da persone a cui avrebbe fatto dei favori e sul rapporto fra lei e il ministro. Il Messaggero e il Manifesto aprono invece con la scelta del presidente francese Macron di nominare primo ministro Barnier, Avvenire segue il viaggio di Papa Francesco in Indonesia, mentre le altre notizie principali sulle prime pagine sono il maltempo che ha provocato danni in diverse regioni italiane, il decreto sulle concessioni balneari e le discussioni nel Movimento 5 Stelle fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. I giornali sportivi presentano la semifinale maschile di tennis degli US Open in programma stasera fra Sinner e Draper.