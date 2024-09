Il nuotatore italiano Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’oro paralimpica nei 100 metri farfalla S9

Venerdì alle Paralimpiadi di Parigi il nuotatore italiano Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla S9, in cui gareggiano atleti con disabilità a una gamba: è arrivato primo davanti agli australiani Timothy Hodge e Lewis Bishop. Nella stessa gara è arrivato quarto un altro italiano, Federico Morlacchi. Per Barlaam è la seconda medaglia d’oro in queste Paralimpiadi, dopo quella vinta nei 50 metri stile libero, e la terza in generale: aveva infatti vinto anche l’argento nei 400 metri stile libero.

Barlaam ha 24 anni ed è considerato uno dei migliori nuotatori paralimpici italiani e al mondo. Agli ultimi Mondiali disputati a Manchester, nel 2023, ha vinto sei medaglie d’oro nelle sei gare a cui ha partecipato: 50, 100 e 400 metri stile libero, 100 metri dorso, 100 metri farfalla e staffetta 4×100 mista. Alle Paralimpiadi di Tokyo, tre anni fa, vinse invece quattro medaglie (una d’oro, due d’argento e una di bronzo).

Con quella di Barlaam l’Italia ha vinto 13 medaglie d’oro nel nuoto a queste Paralimpiadi, che è un record: a Tokyo furono 11. Oltre all’oro di Barlaam, venerdì l’Italia ha vinto altre due medaglie nel nuoto, entrambe d’argento: una con Stefano Raimondi nei 100 metri dorso S10, e un’altra con Antonio Fantin nei 400 metri stile libero S6.

– Leggi anche: Parì – Quarta, arrabbiata e felice