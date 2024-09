L’intervista televisiva al Tg1 del ministro della Cultura Sangiuliano in cui ha dato la sua versione sui rapporti con Maria Rosaria Boccia, la donna la cui nomina a consigliera del ministro è stata prima approvata e poi ritirata, è la notizia principale su quasi tutti i giornali di oggi: Sangiuliano ha ammesso di aver avuto una relazione con Boccia, ma ha detto di non aver utilizzato fondi del ministero per le sue spese e di aver presentato le dimissioni alla presidente del Consiglio Meloni, che le ha però respinte. Qualche giornale apre invece sul naufragio al largo di Lampedusa di una barca di persone migranti, fra i quali risultano 21 dispersi, altri si occupano della decisione del Consiglio dei ministri di rinviare al 2027 le gare per le concessioni balneari in Italia, e il Manifesto titola sul rimpasto di governo in Ucraina.