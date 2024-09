In Georgia, Stati Uniti, un ragazzo di 14 anni è sospettato di aver sparato in una scuola superiore uccidendo quattro persone

Mercoledì mattina una persona armata ha sparato in una scuola superiore di Winder, in Georgia (Stati Uniti), uccidendo 4 persone – due studenti e due insegnanti – e ferendone 9, che sono state portate in ospedale. La polizia ha detto di aver arrestato l’unico sospettato: Colt Gray, un ragazzo di 14 anni che frequentava la scuola. In generale sono state diffuse ancora poche informazioni su quello che è successo. La scuola superiore si chiama Apalachee High School, ha circa 1800 studenti e si trova a un’ottantina di chilometri dalla capitale dello stato, Atlanta.