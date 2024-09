A Roma il nubifragio ha danneggiato l’arco di Costantino 

Nel pomeriggio di martedì a Roma c’è stato un violento nubifragio che ha allagato strade, fatto cadere alberi e creato vari danni a edifici e infrastrutture. Tra queste, l’arco di Costantino – l’arco trionfale del IV secolo d.C. che si trova di fianco al Colosseo – è stato colpito da un fulmine che ha provocato la caduta di alcuni frammenti.

Il Parco Archeologico del Colosseo ha detto in una nota di aver inviato immediatamente alcuni tecnici a recuperare e mettere in sicurezza tutti i frammenti. Il Parco ha aggiunto che l’arco era sottoposto da due giorni a lavori di manutenzione, a cui ora si è aggiunto l’intervento per i danni provocati dal nubifragio.

Il nubifragio, caratterizzato da fulmini, forti venti e abbondante pioggia, ha provocato danni anche ad altri edifici: in via Leone IV, vicino al Vaticano, alcuni pezzi di un cornicione si sono staccati da un palazzo e sono caduti sul marciapiede sottostante. Nel Circo Massimo invece è caduta un’impalcatura di una tribuna interna. Non ci sono comunque notizie di persone ferite.

All’ospedale Santo Spirito, sul lungotevere vicino a Castel Sant’Angelo, un allagamento ha messo momentaneamente fuori uso alcune zone dell’ospedale: l’azienda sanitaria locale ha detto che sono stati avviati interventi per renderle di nuovo agibili e che, comunque, i servizi per i pazienti non subiranno interruzioni.

Sono inoltre caduti diversi alberi, che in alcuni casi si sono abbattuti sulle automobili parcheggiate, e in molti altri hanno bloccato le strade. Si sono allagati diversi quartieri del centro, con intere vie sommerse dall’acqua.

Nel frattempo, tra allagamenti e alberi caduti sulle strade, si sono create grosse congestioni del traffico in vari punti della città, soprattutto sul lungotevere. Sono state inoltre chiuse, e riaperte in serata, due fermate della metropolitana A: Manzoni e Lepanto.

L’assessora all’Ambiente del comune di Roma Sabrina Alfonsi ha detto che sul centro della città sono caduti in meno di un’ora circa 60 millimetri di pioggia, gli stessi che mediamente cadono in un mese. La Protezione civile ha detto che è stato un downburst, un fenomeno meteorologico che porta un potente, improvviso e breve vortice di forti venti e piogge.

Nel solo pomeriggio di martedì sono state effettuate una trentina di interventi dei Vigili del fuoco e un’ottantina della Polizia municipale. Nel pomeriggio i Carabinieri hanno soccorso anche cinque ragazzi di 15 anni rimasti bloccati in un risciò a Villa Borghese.

– Leggi anche: Che cosa sono i “downburst”