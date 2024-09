La notizia principale sulle prime pagine di oggi è la polemica politica sul ministro della Cultura Sangiuliano per il rapporto di collaborazione fra il ministero e Maria Rosaria Boccia che non è stato mai però ratificato e per le modalità di partecipazione di Boccia a incontri e iniziative di Sangiuliano, che ieri ha incontrato la presidente del Consiglio Meloni per fornirle la sua versione sui fatti. La Stampa apre invece sull’attacco russo che ha colpito un ospedale e una scuola militare nella città ucraina di Poltava, provocando oltre 50 morti, il Manifesto si occupa del potere di acquisto delle famiglie italiane, e Avvenire titola sulla reazione dei vescovi tedeschi al successo del partito di estrema destra AfD nelle elezioni regionali in Germania.