Almeno 80 persone sono state uccise in Nigeria in un attacco compiuto da Boko Haram

Almeno 80 persone sono state uccise in un attacco compiuto in Nigeria da miliziani di Boko Haram, organizzazione jihadista nata nel paese all’inizio degli anni Duemila e che oggi è diffusa in diversi stati africani. L’attacco è stato compiuto domenica pomeriggio nella città di Mafa, nel nord-ovest della Nigeria. Funzionari locali hanno detto che circa 150 miliziani di Boko Haram hanno attaccato la città, ucciso a colpi d’arma da fuoco decine di persone, bruciato molte case, e poi sono fuggiti. Molti abitanti della città non sono ancora stati rintracciati, e non è chiaro se siano stati uccisi o rapiti dai miliziani.