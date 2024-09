A Roma un nubifragio ha abbattuto alcuni alberi e allagato diverse strade

Martedì in diversi quartieri di Roma le strade si sono allagate a causa di un nubifragio, creando problemi per il traffico. La pioggia e il vento hanno inoltre abbattuto i rami di alcuni alberi, che sono caduti sulle auto parcheggiate, in varie zone della capitale, tra cui via Caracciolo, via Germanico e via Anastasio II. Il quartiere più colpito è stato Prati, nel centro della città. Nel pomeriggio ci sono state forti piogge nella zona di Tor Bella Monaca, nella periferia est della città: anche in questo caso ci sono state strade allagate e rami abbattuti. La Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla per maltempo a partire dal pomeriggio di martedì e per le 24 ore seguenti.