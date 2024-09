Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti rimangono sulle contestazioni al governo israeliano per la gestione della guerra a Gaza e delle trattative per la liberazione degli ostaggi israeliani, con le manifestazioni e lo sciopero di ieri in Israele e le critiche del presidente degli Stati Uniti Biden. Qualche giornale titola invece sull’intervista televisiva della presidente del Consiglio Meloni durante la quale ha difeso il ministro della Cultura Sangiuliano per la vicenda della sua collaboratrice Boccia, Repubblica si occupa delle conseguenze del successo del partito di estrema destra AfD nelle elezioni regionali in Germania, la Stampa indaga sui costi per la costruzione e la gestione del centro per migranti in Albania, e Libero critica l’europarlamentare Salis.