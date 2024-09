Due persone sono morte nello schianto di un ultraleggero in provincia di Udine

Lunedì pomeriggio intorno alle 17 due persone sono morte a causa di un incidente aereo a San Mauro di Premariacco, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Secondo le testimonianze di alcune persone presenti l’aereo – un ultraleggero Storch 2.0 prodotto dall’azienda Fly Synthesis – è caduto dopo una manovra chiamata “riattacco”, cioè l’interruzione di un atterraggio con una rapida ripresa di quota immediatamente dopo aver toccato terra. Il successivo decollo in seguito al riattacco si è interrotto un centinaio di metri dopo la pista: l’aereo è precipitato in una boscaglia e si è incendiato.

Il pilota era Simone Fant, 31 anni, un istruttore della scuola di volo Fly & Joy. Con lui c’era Alessandra Freschet, 15 anni, studentessa dell’istituto aeronautico Volta di Udine: faceva parte di un gruppo di otto studenti che stavano partecipando a una giornata dedicata al volo, un progetto di orientamento scolastico. Le due persone a bordo dell’ultraleggero sono state portate in ambulanza all’ospedale di Udine, dove sono morte nella serata di lunedì.