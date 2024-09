La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è l’uccisione di sei ostaggi israeliani da parte di Hamas, con le successive manifestazioni di protesta contro il governo di Netanyahu per la gestione della trattativa per la liberazione degli ostaggi. Alcuni si occupano del diciassettenne che a Paderno Dugnano, vicino a Milano, ha ucciso i genitori e il fratello, il Fatto apre sull’accordo per la candidatura di Andrea Orlando a presidente della regione Liguria per il centrosinistra, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza.