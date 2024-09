Almeno sei persone sono state uccise in un attacco suicida a Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Khalid Zadran, portavoce della polizia della città, ha detto che l’attacco è stato compiuto nel quartiere di Bakhtiar, nel sud-ovest della città, e che ha ferito altre 13 persone, tutte civili.

La polizia afghana ha aperto un’indagine sull’attentato, che al momento non è stato rivendicato. In passato tuttavia il gruppo terroristico Stato Islamico (ISIS), rivale dei talebani che governano l’Afghanistan dal 2021, aveva rivendicato diversi attacchi nel paese, come quello dello scorso maggio in cui furono uccisi tre turisti spagnoli e tre persone afghane vicino a un noto sito turistico nella provincia di Bamiyan.