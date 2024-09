Anche alle Paralimpiadi le gare di triathlon sono state rinviate per via dell’inquinamento della Senna

Le gare di triathlon in programma per domenica alle Paralimpiadi di Parigi sono state rinviate a lunedì, a causa dell’inquinamento della Senna, il fiume della città dove dovrebbero svolgersi. Gli organizzatori hanno comunicato che la Senna non è balneabile, a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno fatto scendere la qualità dell’acqua al di sotto degli standard minimi per far svolgere le gare. La stessa cosa era successa alle Olimpiadi, quando alcune gare di triathlon erano state spostate sempre per via dell’inquinamento della Senna.

La Senna è un fiume non balneabile da circa un secolo ma negli ultimi anni, sfruttando proprio l’occasione delle Olimpiadi, è stato investito quasi un miliardo e mezzo di euro per rendere possibile nuotarci di nuovo in sicurezza. Il problema per gli atleti sono i livelli di Escherichia coli, un batterio che può causare infezioni di diversi tipi, soprattutto intestinali.