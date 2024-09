Repubblica e il Corriere hanno in prima pagina la guerra in Ucraina e le discussioni politiche sul “campo largo” in Liguria. La Stampa apre con l’autonomia differenziata e con il blocco di X in Brasile, dopo l’ordine dalla Corte Suprema brasiliana. Il Manifesto apre con le elezioni in Sassonia e in Turingia, in Germania, dove c’è la possibilità che il partito di estrema destra AfD ottenga buoni risultati, e con gli attacchi di Israele in Cisgiordania. Molti quotidiani riportano la confessione di Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni. Per lo sport si parla molto del Gran Premio di Formula 1 di Monza, che si svolge oggi, del pareggio del Milan con la Lazio, della vittoria del Napoli e delle aspettative per la partita di questa sera, Juventus-Roma.