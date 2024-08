Le notizie principali sulle quali aprono quasi tutti i giornali di oggi sono due: la riunione dei leader dei partiti della maggioranza e il successivo Consiglio dei ministri che ha confermato la scelta di Raffaele Fitto come membro italiano della Commissione europea, mentre sulla fornitura di armi all’Ucraina la Lega continua a opporsi al loro utilizzo per azioni in territorio russo, e l’arresto di una persona accusata di aver ucciso Sharon Verzeni. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati ISTAT sull’occupazione a luglio, il Fatto critica il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, e la Verità se la prende con Papa Francesco per le sue parole sull’accoglienza delle persone migranti. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Torino negli anticipi di Serie A e la fine del calciomercato.