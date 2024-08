La Russia ha detto che 5 persone sono state uccise e decine ferite a causa di un attacco ucraino nella regione di Belgorod

Il governatore della regione russa di Belgorod, che confina a sud con l’Ucraina, ha detto che venerdì un attacco ucraino nella capitale della regione ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 46, di cui 7 bambini. Non è ancora chiaro come l’attacco sia stato compiuto: sui social media circola un video ripreso dal cruscotto di un’auto che mostra un’altra auto esplodere mentre si muove nella carreggiata opposta, vicino a un grosso incrocio. Poco dopo si vede un’altra esplosione dall’altra parte della strada. Il video non è però stato ancora verificato in modo indipendente e non ci sono state conferme da parte dell’Ucraina.

La regione di Belgorod fa parte dell’area in cui da settimane sta andando avanti la più grande ed eccezionale operazione di terra condotta dell’esercito ucraino in territorio russo dall’inizio della guerra, nel febbraio del 2022. A metà agosto la regione ha dichiarato lo stato di emergenza per questo motivo.