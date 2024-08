La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è il confronto fra i partiti della maggioranza sui contenuti della manovra economica, e sull’assegno unico per i figli che secondo alcune voci potrebbe essere abolito. Il Giornale e Domani aprono invece sulla discussione fra i paesi dell’Unione Europea per consentire o no all’Ucraina di utilizzare le armi fornitele anche in territorio russo, il Manifesto e Avvenire titolano sulle pause umanitarie annunciate dall’Organizzazione mondiale della sanità nella Striscia di Gaza per avviare la campagna di vaccinazione contro la poliomielite, e il Fatto si occupa dei mancati rimborsi agli agricoltori per l’alluvione in Romagna. I giornali sportivi commentano il sorteggio per le partite del nuovo formato della Champions League maschile di calcio.