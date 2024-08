In Germania un uomo è stato arrestato per aver spruzzato vernice addosso alla nota politica populista Sahra Wagenknecht

Giovedì un uomo è stato arrestato per aver spruzzato una vernice rosa scuro addosso a Sahra Wagenknecht, una delle più note politiche populiste in Germania. Lo ha fatto durante un comizio elettorale a Erfurt, nello stato tedesco della Turingia, dove domenica si terranno le elezioni per il rinnovo del parlamento locale. Wagenknecht si trovava su un palco, si è spostata in tempo ed è stata colpita solo di striscio. Gli addetti alla sicurezza sono riusciti a fermare subito l’uomo, che aveva spruzzato la vernice da quella che i presenti hanno descritto come una sorta di grossa siringa: in un secondo momento è stato affidato alla polizia e adesso è accusato di danni materiali e diffamazione.

Wagenknecht sta guidando un partito di orientamento populista e di sinistra, e sembra avere discrete possibilità di ottenere un buon risultato sia a queste che ad altre elezioni locali previste a settembre.

Dalla campagna elettorale per le elezioni europee di giugno in Germania le aggressioni verso politici e attivisti di centrosinistra sono diventate sempre più frequenti: a maggio per esempio l’ex sindaca di Berlino Franziska Giffey fu aggredita mentre si trovava in biblioteca, e vari politici e attivisti del partito dei Verdi subirono violenze verbali e fisiche mentre attaccavano manifesti; un politico del Partito Socialdemocratico (SPD), Matthias Ecke, fu gravemente ferito allo zigomo e all’occhio mentre attaccava cartelloni elettorali, ed era stato operato d’urgenza in ospedale.

