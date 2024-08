La Sampdoria ha esonerato l’allenatore Andrea Pirlo

Giovedì la squadra di calcio della Sampdoria ha comunicato di aver esonerato il suo allenatore, Andrea Pirlo. Pirlo era il tecnico della squadra dalla scorsa stagione, che aveva concluso al settimo posto, senza riuscire a ottenere la promozione in Serie A. L’esonero è stato deciso per i risultati dell’inizio di questo campionato, giudicati deludenti dalla dirigenza: nelle prime tre partite la Sampdoria ha infatti ottenuto un solo punto, pareggiando con il Frosinone alla prima giornata, ed è stata poi battuta nelle due partite successive. Il nuovo allenatore, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà l’ex tecnico di Udinese e Salernitana Andrea Sottil, che dovrebbe firmare un contratto biennale.

Nel 2020, alla sua prima esperienza da allenatore, Pirlo allenò per una sola stagione la Juventus, di cui tra il 2011 e il 2015 fu uno dei giocatori più forti e rappresentativi. In precedenza Pirlo giocò per molte stagioni al Milan, con cui vinse due Champions League e due campionati di Serie A. Da allenatore Pirlo ha vinto una Coppa Italia con la Juventus nel 2021. Nella prossima partita, in programma per sabato, la Sampdoria giocherà contro il Bari, in casa.

