La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla grossa operazione militare dell’esercito israeliano in Cisgiordania, con l’obiettivo di contrastare azioni terroristiche contro Israele, che ha provocato la morte di almeno nove persone palestinesi. Qualche giornale titola invece sulle scelte che dovrà fare il governo per la nomina del membro italiano della Commissione Europea e sui contenuti della manovra economica, mentre altri si occupano delle critiche della Conferenza episcopale italiana all’autonomia differenziata e di Papa Francesco sulla gestione delle persone migranti e sui respingimenti (con Libero che sembra non aver capito il senso delle parole del Papa).