Un guasto informatico ha causato problemi all’aeroporto di Eindhoven e ad altri servizi pubblici dei Paesi Bassi

Mercoledì nei Paesi Bassi diversi servizi pubblici hanno subìto interruzioni a causa di un problema informatico che ha riguardato in particolare le attività dell’aeroporto di Eindhoven, della Guardia Costiera e della Marechaussee, la polizia nederlandese, responsabile dei controlli presso porti e aeroporti.

Non si conoscono ancora le cause del malfunzionamento, ma una prima ipotesi è che si sia trattato di un guasto alla rete informatica del ministero della Difesa. Il Centro nazionale per la sicurezza informatica ha detto che per ora non ci sono elementi per parlare di un attacco informatico.

Le prime interruzioni del servizio si sono verificate martedì verso le 22:30 ma ci sono stati problemi durante tutta la giornata di mercoledì. I danni più grossi li ha subiti appunto l’aeroporto di Eindhoven, che si trova nel sud del paese: molti voli sono stati deviati verso altri aeroporti o cancellati. Il traffico aereo dovrebbe tornare alla normalità soltanto verso le 17 di mercoledì. L’aeroporto ha al suo interno anche una base aerea militare gestita dal ministero della Difesa.