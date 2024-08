Sui giornali di oggi le notizie in apertura sono diverse: alcuni si occupano dell’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, con gli attacchi russi con missili e droni su diverse città ucraine e l’offensiva ucraina nella regione di Kursk, altri seguono la politica italiana, con le discussioni nella maggioranza di governo sulle misure da inserire nella manovra economica e sull’autonomia differenziata. Il Manifesto apre invece sulle consultazioni in Francia per la formazione del nuovo governo e sulla scelta del presidente Macron di non nominare un primo ministro della coalizione di sinistra, il Fatto e il Tempo titolano sui candidati e le alleanze per le prossime elezioni regionali in Liguria, e Domani si occupa della liberazione di un ostaggio israeliano a Gaza.