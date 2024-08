Luca Maestri non sarà più il direttore finanziario di Apple

Lunedì l’azienda tecnologica statunitense Apple ha detto che dal primo gennaio del 2025 Luca Maestri non sarà più il suo direttore finanziario (CFO). Maestri è romano, ha 60 anni e lavorava per l’azienda dal 2013. Era stato nominato CFO nel 2014. Resterà ad Apple come responsabile dei servizi corporate, un incarico dirigenziale di natura amministrativa: il suo posto verrà preso da Kevan Parekh, al momento vicepresidente della pianificazione finanziaria, in quella che l’azienda guidata dall’amministratore delegato Tim Cook ha definito una «successione pianificata».

