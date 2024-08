La notizia principale sulle prime pagine di oggi è il pesante attacco russo con droni e missili su diverse città ucraine fra cui la capitale Kiev per colpire le infrastrutture energetiche del paese che ha provocato la morte di almeno sette persone. Il Giornale apre sulla gestione delle richieste di asilo per le persone migranti da parte della Germania dopo l’attentato di Solingen di qualche giorno fa, il Manifesto titola sull’arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov, Avvenire si occupa di scuola e disabilità in vista del nuovo anno scolastico, Libero si preoccupa che la situazione in Libia favorisca le partenze di imbarcazioni di migranti dal paese, il Resto del Carlino ipotizza i possibili contenuti della prossima manovra economica, e il Sole 24 Ore apre sugli aiuti per le assunzioni a tempo indeterminato che entreranno in vigore da settembre. I giornali sportivi ricordano l’allenatore svedese Sven-Göran Eriksson, morto ieri a 76 anni.