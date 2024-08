La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’attacco israeliano in Libano contro le postazioni di Hezbollah, deciso per prevenire un’azione più intensa contro Israele di Hezbollah, che ha comunque reagito lanciando missili e droni verso il territorio israeliano. Il Giornale apre invece sull’arresto in Francia di Pavel Durov, il fondatore e amministratore dell’app di messaggistica Telegram, la Verità titola sull’uomo che ha aggredito a coltellate diverse persone a Solingen, in Germania, uccidendone tre, Libero critica il salvataggio di migranti in difficoltà nel Mediterraneo da parte di una nave di una ong aiutata dalla Conferenza episcopale italiana, e Domani indaga sulla gestione della presenza di omosessuali nei seminari da parte della Chiesa cattolica.