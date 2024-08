Sulla Ferrovia Adriatica molti treni hanno grossi ritardi per l’investimento di una persona vicino a Riccione, in Romagna

Domenica 25 agosto, prima delle 14, una persona è stata investita da un treno Frecciarossa tra Riccione e Cattolica, in Romagna. La circolazione ferroviaria è stata sospesa in corrispondenza della stazione di Riccione per consentire le indagini delle forze dell’ordine. Attualmente la Ferrovia Adriatica è bloccata nel tratto Rimini-Ancona e numerosi treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno ritardi superiori alle due ore e mezza. I treni regionali che coprono la tratta fra Bologna e Ancona arrivano solo fino a Rimini da nord e solo fino a Cattolica da sud. I treni a lunga percorrenza sono fermi in attesa di poter ripartire nelle stazioni precedenti al tratto interrotto.

Sulla pagina “Notizie Infomobilità” del sito di Trenitalia sono riportati gli aggiornamenti sulla situazione.