Oggi molti quotidiani scrivono in prima pagina degli attacchi dei giorni scorsi in Francia, dove un agente di polizia è stato ferito in un’esplosione davanti a una sinagoga, e a Solingen, in Germania, dove venerdì sera un uomo ha accoltellato i passanti durante una festa cittadina, uccidendone tre e ferendone cinque. Diversi parlano anche degli ultimi sviluppi delle discussioni sullo ius scholae, da diversi giorni al centro del dibattito politico anche per le differenti posizioni dei partiti di maggioranza. Molti quotidiani locali citano uno studio pubblicato dalla Confartigianato di Mestre, secondo cui in varie zone d’Italia ci sarebbero più pensionati che lavoratori.