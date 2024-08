Alcuni detenuti di una colonia penale russa hanno preso in ostaggio le guardie: secondo i media statali almeno una è stata uccisa

Secondo quanto riferito in un comunicato dell’amministrazione penitenziaria russa, un gruppo di detenuti nella colonia penale IK-19 di Surovikino, nella regione russa di Volgograd, ha preso in ostaggio alcune guardie del carcere, non è chiaro quante. Nel comunicato si dice che l’attacco è avvenuto durante una riunione della commissione disciplinare della colonia penale e che al momento sono in corso le operazioni per liberare gli ostaggi; sempre secondo il comunicato «ci sono delle vittime», ma non ci sono maggiori dettagli.

La prigione IK-19 è una colonia penale di massima sicurezza e si trova circa 850 chilometri a sud di Mosca. Secondo le prime informazioni, l’attacco sarebbe stato condotto da tre o quattro detenuti. Le forze dell’ordine arrivate sul posto per gestire la situazione, citate dall’agenzia di stampa russa Tass, hanno detto che un dipendente della prigione è stato ucciso e altri quattro sono stati portati in ospedale. Un video che sta circolando su Telegram mostra almeno tre detenuti con in mano dei coltelli e una persona che sembra morta o incosciente. Nel video, uno dei tre detenuti dice che il gruppo è affiliato all’ISIS.

Già lo scorso giugno sei detenuti affiliati all’ISIS avevano sequestrato due guardie del carcere di Rostov, nella zona meridionale della Russia, vicino al mar Nero. I detenuti responsabili erano poi stati uccisi dalle forze speciali russe.