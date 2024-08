Oggi gran parte dei quotidiani nazionali e locali ha in prima pagina le divisioni tra vari membri della coalizione di governo rispetto allo ius scholae, ovvero la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana dopo aver completato almeno cinque anni di scuola in Italia. In particolare si parla del leader di Forza Italia Antonio Tajani e del governatore leghista del Veneto Luca Zaia, che si sono detti entrambi favorevoli, in contrasto con molti dei propri alleati. Molto spazio viene dedicato anche agli ultimi aggiornamenti sulla Bayesian, la barca a vela affondata lunedì vicino a Palermo, includendo soprattutto delle ricostruzioni sulle ultime ore di vita delle persone morte a bordo.

Quasi tutti i giornali dedicano un po’ di spazio, anche se non l’articolo di apertura, all’ultima serata della convention del Partito democratico a Chicago, in cui ha parlato la candidata alla presidenza Kamala Harris mentre in Italia era notte fonda. Il Manifesto ricorda nell’apertura l’uccisione di quaranta persone nella Striscia di Gaza nella giornata di giovedì, e vari quotidiani nazionali danno la notizia dell’inizio di nuovi negoziati per il cessate il fuoco. Domani ha un piccolo scoop: una fondazione legata a Fratelli d’Italia avrebbe dato 30mila euro a un’associazione vicina a CasaPound per comprare l’ex sede del Movimento Sociale Italiano ad Acca Larenzia, dove ogni anno il 7 gennaio si tiene una cerimonia di commemorazione per ricordare l’uccisione di tre militanti neofascisti.