Nel mar Rosso una petroliera ha preso fuoco ed è finita alla deriva a causa di un attacco non ancora rivendicato

Le autorità marittime di Grecia e Regno Unito hanno detto che nel mar Rosso una petroliera greca si è incendiata ed è finita alla deriva a causa di un attacco. La nave è la Sounion, una delle più grandi petroliere che circolano per il mar Rosso, ed era partita dal porto iracheno di Basra: è stata attaccata all’altezza del porto della città di Hodeidah, nello Yemen.

L’attacco non è stato ancora rivendicato, ma il porto di Hoideidah è controllato dagli Houthi, il gruppo di ribelli yemenita alleato dell’Iran che da quasi un anno sta attaccando navi commerciali nel mar Rosso per sostenere la causa palestinese nella Striscia di Gaza. Non ci sono feriti tra l’equipaggio e la società a cui appartiene la nave ha detto che la petroliera ha subìto nel complesso danni tutto sommato lievi e gestibili, e che potrebbe essere pronta a ripartire presto.