Molti giornali aprono con la notizia del discorso che l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tenuto martedì sera (notte in Italia) alla Convention del Partito Democratico in corso a Chicago, in Illinois. Vari quotidiani, sia sportivi che non, hanno in prima pagina la notizia della sentenza di un tribunale sportivo consultato dall’International tennis integrity agency (ITIA), secondo cui il tennista Jannik Sinner non aveva commesso nessuna violazione quando, a marzo, era risultato positivo a due controlli antidoping: le piccole tracce di uno steroide anabolizzante trovate erano dovute a una contaminazione causata dal suo fisioterapista. Si parla poi degli aggiornamenti sulla barca a vela affondata vicino a Palermo e di discussioni interne al governo sullo ius scholae e sul “bonus mamme”.