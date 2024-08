Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck, dopo due anni di matrimonio

Martedì la cantante e attrice Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio dall’attore Ben Affleck: i due formavano una delle coppie più famose dello show business mondiale, dopo essere tornati assieme qualche anno fa in seguito alla relazione che ebbero tra il 2002 e il 2004. Diversi tabloid scrivevano da un po’ di una possibile separazione, e negli ultimi mesi si erano fatti vedere raramente insieme in pubblico. A giugno avevano anche messo in vendita la loro villa a Beverly Hills, per 65 milioni di dollari: secondo i giornali vivevano già separati. I documenti presentati da Lopez per richiedere il divorzio indicano il 26 aprile come data della separazione.

Fin dalla loro prima relazione negli anni Duemila, Lopez e Affleck erano stati soprannominati “Bennifer”: i due recitarono insieme in diversi film, tra cui Amore estremo – Tough Love nel 2003 e Jersey Girl nel 2004. Erano tornati insieme nel 2021, anche in questo caso tra enormi attenzioni mediatiche, e si erano sposati l’anno successivo prima a Las Vegas e poi con una grande cerimonia in Georgia il 20 agosto del 2022, esattamente due anni prima della presentazione della richiesta di divorzio.

